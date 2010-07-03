Трамп вновь перепутал Англию с Великобританией

27 августа, 19:51
27 августа, 19:51
Поделиться в социальных сетях:
Фото: AP/TASS/Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп вновь проигнорировал разницу между Англией, Великобританией и Соединенным Королевством, сообщает ИА "НСН".
На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках G7 Трамп, рассуждая о союзе с Великобританией после Brexit, задался вопросом, как там Англия. Глава Белого дома отметил, что спрашивал у британского премьера Бориса Джонсона: "Где Англия? Что происходит с Англией?".
Ранее американский лидер перепутал Англию с Великобританией во время выступления в Пенсильвании в августе 2018 года. А в начале августа этого года, выступая перед сторонниками-республиканцами в Цинциннати, Трамп заявил, что Советский Союз прекратил существование из-за переименования в Россию.
В политической карьере Трампа случались и другие конфузы. Так, выступая на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки в 2017 году, президент США упомянул несуществующую страну Намбию. Предполагается, что глава Белого дома имел в виду Намибию или Гамбию. Ошибку политика высмеяли в соцсетях: кто-то из пользователей в шутку уточнил, что Намбия находится "прямо рядом с Замундой".
Кроме того, на встрече в Белом доме 7 марта 2019 года американский лидер, отмечая вклад корпорации Apple в экономику США, обратился к главе компании Тиму Куку со словами: "Мы очень это ценим, Тим Apple". Слово "Apple" прозвучало как фамилия. Позже Трамп объяснил, что оговорку он сделал намеренно, чтобы сократить время в разговоре. Президент США также в очередной раз обвинил СМИ в нападках на себя и попытках создавать фейковые новости.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: