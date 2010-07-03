Трамп вновь перепутал Англию с Великобританией

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Президент США Дональд Трамп вновь проигнорировал разницу между Англией, Великобританией и Соединенным Королевством, сообщает ИА "НСН".

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках G7 Трамп, рассуждая о союзе с Великобританией после Brexit, задался вопросом, как там Англия. Глава Белого дома отметил, что спрашивал у британского премьера Бориса Джонсона: "Где Англия? Что происходит с Англией?".

Ранее американский лидер перепутал Англию с Великобританией во время выступления в Пенсильвании в августе 2018 года. А в начале августа этого года, выступая перед сторонниками-республиканцами в Цинциннати, Трамп заявил, что Советский Союз прекратил существование из-за переименования в Россию.

В политической карьере Трампа случались и другие конфузы. Так, выступая на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки в 2017 году, президент США упомянул несуществующую страну Намбию. Предполагается, что глава Белого дома имел в виду Намибию или Гамбию. Ошибку политика высмеяли в соцсетях: кто-то из пользователей в шутку уточнил, что Намбия находится "прямо рядом с Замундой".

Кроме того, на встрече в Белом доме 7 марта 2019 года американский лидер, отмечая вклад корпорации Apple в экономику США, обратился к главе компании Тиму Куку со словами: "Мы очень это ценим, Тим Apple". Слово "Apple" прозвучало как фамилия. Позже Трамп объяснил, что оговорку он сделал намеренно, чтобы сократить время в разговоре. Президент США также в очередной раз обвинил СМИ в нападках на себя и попытках создавать фейковые новости.