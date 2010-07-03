Премьер-министр Израиля подтвердил ракетный удар по Сирии

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию о том, что военные его страны нанесли ракетный удар по территории Сирии. Об этом политик написал в Twitter.

"Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил "Аль-Кудс" и шиитских отрядов", – сообщил Нетаньяху.

Вчера в 23:20 над Дамаском прогремело несколько мощных взрывов. Израильские военные взяли ответственность за удары на себя и заявили, что таким образом сорвали атаку иранских беспилотников по своей стране.

Ранее израильский премьер-министр провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Среди основных тем беседы фигурировал сирийский вопрос.