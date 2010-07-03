Ракетный удар нанесли из сектора Газа по Израилю

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Десять ракет были выпущены из палестинского сектора Газа по территории Израиля. Служба скорой помощи страны информирует об одной пострадавшей в результате инцидента. Об этом передает РИА Новости.

"Парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь 65-летней женщине, которая получила легкие травмы", – сообщили в службе скорой медпомощи.

Там отметили, что женщина получила повреждения, упав по дороге в бомбоубежище. Она была госпитализирована в местную больницу.

Армия Израиля заявила о двух ракетных атаках по своим населенным пунктам. Известно, что выстрелы были нанесены по районам, прилегающим к сектору Газа. Всего были выпущены 10 ракет, 8 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Ранее обстрел из сектора Газа прервал речь премьер-министра Израиля. Биньямин Нетаньяху приехал в Ашдод с предвыборным выступлением.