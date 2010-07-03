Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа и сбили ее. Об инциденте сообщила армейская пресс-служба.
"Зафиксирован пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", – сказано в сообщении пресс-службы. Ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол", отметили военные. Данных о пострадавших или материальном ущербе нет, передает РИА Новости.
По информации армейской пресс-службы, обстрел из сектора Газа активировал сирены тревоги в ряде приграничных поселков, а также в израильском городе Сдерот, где проживают около 25 тысяч человек.
Об ответных действиях сообщений не поступало.
Ранее обострение ситуации в регионе произошло в марте 2019 года. После ракетного обстрела из сектора Газа пострадали семь мирных жителей. Тогда Израиль . стянул дополнительные подразделения и атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа.
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