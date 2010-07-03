Израиль стягивает войска к сектору Газа после ракетного обстрела

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Израиль стягивает дополнительные подразделения к сектору Газа из-за ракетного обстрела, в результате которого пострадали семь мирных жителей.

"После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования", − цитирует ТАСС сообщение израильских военных. Помимо этого, Армия обороны Израиля начала ограниченную мобилизацию резервистов.

По словам официального представителя израильской армии Авихая Эдри, ответственность за запуск ракеты по территории Израиля несет движение ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил силовым ответом на обстрелы из сектора Газа. В связи с обострением ситуации глава израильского правительства сократил свой визит в США.

25 марта выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в израильском селении Мишмерет. Ранения получили семь человек, в том числе дети.