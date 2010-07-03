Израиль стягивает войска к сектору Газа после ракетного обстрела

Израиль стягивает дополнительные подразделения к сектору Газа из-за ракетного обстрела, в результате которого пострадали семь мирных жителей.
"После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования", − цитирует ТАСС сообщение израильских военных. Помимо этого, Армия обороны Израиля начала ограниченную мобилизацию резервистов.
По словам официального представителя израильской армии Авихая Эдри, ответственность за запуск ракеты по территории Израиля несет движение ХАМАС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил силовым ответом на обстрелы из сектора Газа. В связи с обострением ситуации глава израильского правительства сократил свой визит в США.
25 марта выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в израильском селении Мишмерет. Ранения получили семь человек, в том числе дети.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.