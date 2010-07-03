В Израиле шесть человек получили ранения при обстреле из сектора Газа

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В Израиле шесть человек, в том числе дети, были ранены при ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщили местные врачи, передает РИА Новости.

По данным полиции, выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в селении Мишмерет к юго-востоку от израильского города Нетании. Отмечается, что речь идет о густонаселенной центральной части страны.

Как уточнили в службе скорой помощи, в 05:22 (06.22 по Москве) поступила информация о попадании ракеты в один из населенных пунктов. "Наши бригады оказывают медицинскую помощь шестерым местным жителям", − сказано в сообщении службы.

Ранения средней тяжести получила женщина в возрасте около 50 лет. Остальные пять человек, включая двоих детей, пострадали легко, отметили медики. Кроме того, еще нескольким жителям понадобилась помощь психологов.