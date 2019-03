Премьер Израиля предупредил о силовом ответе на обстрелы из сектора Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что сократит визит в США в связи с обстрелом территории Израиля из сектора Газа. Вернувшись на родину, он планирует руководить силовым ответом на этот обстрел, передает РИА Новости.

Поездка Нетаньяху в США должна была продлиться до среды, 27 марта. В программе визита значились переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, выступление на конференции произраильского лобби AIPAC и встреча с руководством конгресса США. Ключевым эпизодом поездки политологи назвали признание Вашингтоном израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Однако после обстрела из сектора Газа Нетаньяху решил ограничиться переговорами с Трампом, а затем покинуть США. Отмечается, что израильский премьер уже провел совещание с начальником армейского Генштаба, а также с руководителями антитеррористической спецслужбы ШАБАК и Совета национальной безопасности страны.

Heavy damage to house struck by rocket in the central region. Police bomb disposal experts at the scene. Area closed off. pic.twitter.com/WhHZtmdJh9