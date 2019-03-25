Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия Израиля заявила о начале атаки по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение израильской армии.
"Израильские военные начали атаковать террористические цели ХАМАС в секторе Газа", – сказано в сообщении армии.
Атака была произведена в ответ на обстрел территории Израиля, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль стягивает дополнительные подразделения к сектору Газа. Такие меры вызваны тем, что в регионе произошел ракетный обстрел и пострадали семь мирных жителей.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что сократит визит в США в связи с обстрелом территории Израиля из сектора Газа. Сообщалось, что вернувшись на родину, он планирует руководить силовым ответом на этот обстрел.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.