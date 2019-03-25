Израиль нанес удар по сектору Газа

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Армия Израиля заявила о начале атаки по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение израильской армии.

"Израильские военные начали атаковать террористические цели ХАМАС в секторе Газа", – сказано в сообщении армии.

Атака была произведена в ответ на обстрел территории Израиля, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль стягивает дополнительные подразделения к сектору Газа. Такие меры вызваны тем, что в регионе произошел ракетный обстрел и пострадали семь мирных жителей.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что сократит визит в США в связи с обстрелом территории Израиля из сектора Газа. Сообщалось, что вернувшись на родину, он планирует руководить силовым ответом на этот обстрел.