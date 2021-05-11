Армия Израиля призывает 5 тыс резервистов из-за ситуации вокруг сектора Газа

11 мая, 19:45
Израиль призывает пять тысяч резервистов из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщили в Минобороны Израиля.
Накануне на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром конфликт усилился еще больше. Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.
В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских целей. Поводом для атаки послужили столкновения в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 300 человек. Уже есть сообщения и о погибших с обеих сторон конфликта.
В посольстве РФ заявили, что сведений о пострадавших россиянах в Израиле не поступало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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