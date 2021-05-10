Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ

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Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей", – приводит слова представителя ВОЗ ТАСС.

Он подчеркнул, что это крайне высокое плато. Только на прошлой неделе стало известно о 5,4 миллиона заболевших и почти о 90 тысячах умерших.

Ранее в ВОЗ призвали все страны приостановить патентную защиту вакцин от COVID-19. Таким образом удастся увеличить их производство в мире.