Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи [заболевания]", – рассказал специалист.

По словам Мурашко, популяционный иммунитет может сформироваться тогда, когда от COVID-19 привьются или переболеют им порядка 69,8 миллиона россиян.

Министр здравоохранения также отметил, что порядка 25% пациентов, заболевших коронавирусом, сталкиваются с различными осложнениями. В этих случаях требуется дополнительное наблюдение.

Кроме того, до 10% перенесших коронавирусную инфекцию нуждаются в госпитализации и лечение уже неинфекционных заболеваний.

В России за последние сутки выявили 8 697 новых случаев коронавируса. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 823 255 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.