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Общество

11:00

В России выявили 8 697 новых случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 8 697 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Как сообщает Оперштаб, в том числе выявлено активно 1 251 (14,3%) эпизода заболевания без клинических проявлений.

В Москве выявлено 2 699 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 718, в Московской области – 650, в Ростовской области – 226, в Самарской области – 150.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 823 255 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%.

За весь период по России умерло 110 862 человек. Общее число переболевших коронавирусом в РФ – 4 443 922 человека.

В конце апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для введения новых коронавирусных ограничений. При этом эксперт напомнила о важности соблюдения мер безопасности.

Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве находится под контролем

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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