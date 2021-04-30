В Роспотребнадзоре заявили, что оснований для новых ковидных ограничений в РФ нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность новых ограничительных мер по коронавирусу. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны", – заявила специалист.

Попова напомнила о важности соблюдения мер профилактики COVID-19 в период продолжительных майских каникул с 1 по 10 мая. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что текущая ситуация указывает на то, что ухудшения при должных мерах безопасности не произойдет.

Ранее специалист заявила, что в РФ нет критичного роста заболеваемости COVID-19. Попова назвала ситуацию по COVID-19 стабильной.