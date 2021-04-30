Попова назвала срок сохранения иммунитета к COVID-19 после прививки

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала ожидаемый срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго – 10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый", – заявила специалист.
По словам главы Роспотребнадзора, в РФ на данный момент нет критичного роста заболеваемости COVID-19. Она также отметила, что не ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 после майских праздников. При этом для этого необходимо полностью соблюдать существующие профилактические меры.
В России за последние сутки выявили 8 731 новый случай коронавируса. Всего в РФ подтверждено 4 805 288 случаев COVID-19.
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