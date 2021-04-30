Песков заявил, что коронавирус пока не побежден

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса все еще продолжается. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью", – отметил представитель Кремля, комментируя длинные майские выходные.

23 апреля Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.

Cогласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.

С инициативой сделать длинные майские выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса.