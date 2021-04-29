Попова призвала россиян отмечать майские праздники в кругу семьи на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам рекомендуется провести майские праздники в семейном кругу без посещения массовых мероприятий, это необходимо для стабилизации эпидемической ситуации в стране, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Чтобы все праздники, которые нам предстоят, мы провели отдельно в кругу семьи, лучше на свежем воздухе. Чтобы через 10–14 дней мы увидели дальнейшее снижение и не увидели рост (заболевания. – Прим. ред.)", – сказала она, передает "Интерфакс".

Попова также призвала граждан отказаться от посещения мест скопления людей, а также приостановить запланированные массовые мероприятия.

"Нужно поберечь себя и свои близких, здоровье", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей. Как сообщили в пресс-службе организации, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

23 апреля Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.