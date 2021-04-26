Россиянам рекомендовали провести майские праздники на даче

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Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Там подчеркнули, что прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования.

При этом отмечается, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил о необходимости носить маску в общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.