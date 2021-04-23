Врач призвал россиян воздержаться от поездок в длинные майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам стоит воздержаться от походов в гости и поездок в другие регионы в длинные выходные по случаю майских праздников, чтобы не спровоцировать распространение коронавируса, заявил главный врач медцентра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Идеальнее всего было бы посидеть дома, выехать на дачу, погулять в парке с семьей, элементарно совершать прогулки по паркам и улицам, где нет людей. И, конечно, желательно ограничить межрегиональное перемещение. То есть не ездить друг к другу в гости в другие регионы, по возможности", – сказал Чуршин.
Он напомнил, что решение объявить дни между майскими праздниками нерабочими было принято именно для профилактики распространения COVID-19, поэтому гражданам необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора.
"Самое главное – социальное дистанцирование, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания. Поменьше общаться в людных местах, в помещениях. Даже на улице лучше плотно друг к другу не подходить – коронавирус в любом случае распространяется воздушно-капельным путем, и если вы близко проходите в толпе людей, то есть риск инфицирования", – отметил специалист.
Ранее Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими, поддержав соответствующее предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Идею такого решения Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.
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