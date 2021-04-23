Локдауна во время майских праздников не будет – Песков

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Во время майских праздников нового локдауна не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, никакой речи о локдауне не идет", – сказал Песков.

Перед этим Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать с 1 по 10 мая нерабочими днями.

Свое предложение Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучает предложения по увеличению продолжительности майских праздников. Также озвучивалась идея сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

