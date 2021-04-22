В Госдуме назвали условие для увеличения майских праздников

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Увеличить майские праздники можно за счет сокращения новогодних каникул, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Тогда в этом будет логика", – приводит URA.RU слова депутата.

Он подчеркнул, что в мае россияне будут проводить много времени на даче, а не лежать на диване, как это обычно бывает зимой.

Онищенко при этом добавил, что продлить майские выходные просто так не получится, поскольку "некому будет экономикой заниматься".

При этом президент Конфедерации труда России Борис Кравченко положительно отнесся к данной идее.

"Я уверен, что по результатам этого тяжелого ковидного года...россияне заслужили более длинные праздники в этом году", – сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Кравченко, данный вопрос необходимо согласовать на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Поэтому процедурно Минтруд вряд ли успеет реализовать эту инициативу. Но это не значит, что она не может быть реализована в принципе. Остается место для социального диалога на каждом предприятии. Работники каждого предприятия могут получить эти дополнительные выходные дни по договоренности с работодателем", – заключил специалист.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучает предложения по увеличению продолжительности майских праздников.

Также озвучивалась идея сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

