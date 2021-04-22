Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучает предложения по увеличению продолжительности майских праздников.
"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении", – сказал он. При этом министр уточнил, что пока никаких решений нет, передает РИА Новости.
Ранее озвучивалась идея сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.
В этом году рабочими будут дни со вторника, 4 мая, по пятницу, 7 мая. Выходным станут два понедельника – 3 и 10 мая. Со вторника, 11 мая, по пятницу, 14 мая, россиян также ждет короткая рабочая неделя.
Следующая короткая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.
В Минтруде рассматривают предложения продлить майские выходные
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