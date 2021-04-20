Россияне рассказали, где проведут майские праздники

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Больше половины россиян (56%) планируют провести майские праздники дома, еще 34% собираются поехать на дачу, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В 2019 году количество желающих остаться дома или отправиться на дачу было выше – 63% и 35% соответственно, сообщает РИА Новости.

Путешествовать по России собираются 13% респондентов, при этом популярными направлениями являются Крым и Черноморское побережье Кавказа. В среднем отдых обойдется россиянам в 19 612 рублей, следует из данных ВЦИОМ.

В материале отмечается, что еще 8% сограждан отдыхать не планируют, они проведут майские праздники за работой.

По данным опроса, 71% россиян не строили планы на отдых на майские праздники из-за высоких цен. Еще 12% опрошенных отказались от планирования отпуска в мае из-за риска заразиться коронавирусом.

Доля респондентов, не испытывающих тревоги из-за возможности заразиться коронавирусом во время майских путешествий, составила 64%.

Россиян также спросили, какие страны им кажутся наименее безопасными в случае открытия границ. Топ возглавил Китай, его назвали 21% респондентов. На следующей строчке расположилась Украина (17%), следом идет Италия (14%), а за ней Таиланд (11%).

Участниками опроса стали 1,6 тысячи респондентов из 18 регионов.

Ранее россиянам рассказали, куда можно отправиться на майские праздники. Так, туристов из России ждут в Греции, ОАЭ и Абхазии.