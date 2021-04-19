Метеоролог рассказала о погоде в Москве в предстоящие праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о том, когда в столицу вернется комфортная погода, а также объяснила, к чему стоит готовиться на майских праздниках.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что на текущей неделе москвичей ожидает мокрый снег с дождем. Предполагается, что пик осадков придется на вторую половину дня 20 апреля и в ночь на 21 апреля.

По словам Поздняковой, в течение среды в Московском регионе может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Кроме того, москвичей ожидает сильный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду.

"Во вторник начнется дождь, который в ночь на среду – 21 апреля – перейдет в чередование с мокрым снегом. Это снег, который, долетая до поверхности, будет таять. Надолго не задержится. Все это на фоне небольшой положительной температуры: в Москве будет +3...+5, по области – до нуля градусов. Прохождение атмосферного фронта южного циклона будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром, местами с порывами", – отметила метеоролог.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро При плотном ветре будет казаться, что на улице довольно холодно, причем влажность воздуха тоже увеличится. Сейчас в Москве погода не характерная для апреля, это скорее майская погода. Как раз 21–22 апреля по температурному режиму она приблизится к климатической норме.

Синоптик объяснила, что погода начнет налаживаться 22 апреля: атмосферное давление будет расти, ночная и дневная температуры станут повышаться и осадки постепенно пойдут на убыль.

Температура воздуха в Москве в ночные часы составит порядка +5...+7 градусов, дневная – +12...+14 градусов выше нуля. В последующие дни характер погоды существенно меняться не будет, подчеркнула специалист.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Метеорологи никогда не говорят про последний снег. Зная нашу погоду, у нас в Москве снег может выпадать и в мае, и даже в начале июня.

Кроме того, Позднякова рассказала про температуру за окном в первые дни майских праздников. По ее прогнозам, особого тепла на пасхальные выходные ждать не стоит, также с 1 по 3 мая в столице не исключен небольшой дождь.

"При переменной облачности местами возможен дождь, как правило, он и случается на Пасху. Что касается температуры, то даже днем будет не выше +10 градусов", – заключила собеседница Москвы 24.

Метеорологи также спрогнозировали, каким будет лето в 2021 году. Ожидается, что на большей части страны установится теплая погода. Однако на данный момент неясно, будет ли лето ранним или поздним.