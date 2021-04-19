Ученый рассказал, чем опасно изменение климата в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Опасные последствия могут ожидать россиян из-за потепления на три – четыре градуса в ближайшие 50 лет. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, сообщает "Мир 24".
По словам ученого, температура воздуха в России из-за ее географического положения повышается быстрее, чем в более южных странах. Семенов отметил, что зимой температура будет выше на четыре – пять градусов, а летом – на два – три.
В столичном регионе среднесуточная температура поднимется выше нуля, а в Сибири вместо -25 градусов будет около -20. При этом Семенов заверил, что в России не наступит вечное лето, а морские льды также всегда будут находиться в Арктике.
"При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится все более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми", – отметил Семенов.
Он подчеркнул, что жара грозит лесными пожарами. По его словам, в настоящее время их ареал в Сибири уже расширился на север.
"Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", – объяснил специалист.
Он добавил, что рост температуры, вызываемый конденсацией пара, также приводит к торнадо и экстремальным осадкам.
"В большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растет, <…> становится больше ливневых осадков", – заметил Семенов.
По его словам, потепление сильнее всего ощутят жители городов, поскольку там температуры и так выше из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. Это, в свою очередь, может вызывать климатический стресс у жителей, уточнил специалист.
Семенов предупредил, что жара также может привести к засухам. По словам ученого, избежать серьезных последствий можно, если все страны мира ограничат выбросы парниковых газов. Также он призвал увеличивать зеленые зоны в городах и создавать новые водоемы.
Ранее Семенов заявил, что в Москве постепенно устанавливается такая же погода, как в Париже, из-за глобального потепления. По словам эксперта, в столице зимой уже потеплело на 3–3,5 градуса.
Климатологи рассказали о последствиях глобального потепления
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: