Ученый рассказал, чем опасно изменение климата в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Опасные последствия могут ожидать россиян из-за потепления на три – четыре градуса в ближайшие 50 лет. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, сообщает "Мир 24".

По словам ученого, температура воздуха в России из-за ее географического положения повышается быстрее, чем в более южных странах. Семенов отметил, что зимой температура будет выше на четыре – пять градусов, а летом – на два – три.

В столичном регионе среднесуточная температура поднимется выше нуля, а в Сибири вместо -25 градусов будет около -20. При этом Семенов заверил, что в России не наступит вечное лето, а морские льды также всегда будут находиться в Арктике.

"При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится все более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми", – отметил Семенов.

Он подчеркнул, что жара грозит лесными пожарами. По его словам, в настоящее время их ареал в Сибири уже расширился на север.

"Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", – объяснил специалист.

Он добавил, что рост температуры, вызываемый конденсацией пара, также приводит к торнадо и экстремальным осадкам.

"В большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растет, <…> становится больше ливневых осадков", – заметил Семенов.

По его словам, потепление сильнее всего ощутят жители городов, поскольку там температуры и так выше из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. Это, в свою очередь, может вызывать климатический стресс у жителей, уточнил специалист.

Семенов предупредил, что жара также может привести к засухам. По словам ученого, избежать серьезных последствий можно, если все страны мира ограничат выбросы парниковых газов. Также он призвал увеличивать зеленые зоны в городах и создавать новые водоемы.

Ранее Семенов заявил, что в Москве постепенно устанавливается такая же погода, как в Париже, из-за глобального потепления. По словам эксперта, в столице зимой уже потеплело на 3–3,5 градуса.

