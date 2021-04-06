Рекордная концентрация углекислого газа зафиксирована в атмосфере Земли

Фото: nasa.gov/NASA Earth Observatory
Чрезвычайно высокую концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли обнаружили специалисты атмосферной обсерватории на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайах. Об этом сообщает "Мир 24".
По данным на 3 апреля, дневной показатель составил 421,21 части на миллион. Предыдущим рекордным показателем было 420 частей на миллион.
Новый рекорд является единичным измерением. Причем специалисты уверяют, что в это время года концентрация углекислого газа всегда возрастает, достигая 417 частей на миллион.
Ученые отметили, что за последние 800 тысяч лет и до начала индустриальной эпохи уровень углекислого газа в атмосфере Земли варьировался в пределах до 280 частей на миллион. При этом порядка 4,5 миллиона лет назад также был зафиксирован всплеск в размере 415 частей на миллион. Тогда глобальная температура была выше нынешней на 3–4 градуса, а температура на полюсах – на 10 градусов.
Ранее специалист рассказал, что глобальное потепление на пять градусов может оказаться катастрофическим для мира. Потепление климата в России идет с опережением, если сравнивать аналогичный процесс в Северном полушарии.
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