В России предложили запретить пластиковую посуду и трубочки

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Правительство России планирует запретить неперабатываемый пластик, в частности одноразовую посуду. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна".

По ее словам, к 2030 году нужно добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов. Это поможет сократить расходы в два раза, а также меньше использовать первичные ресурсы.

Кроме того, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что запретить неперерабатываемые материалы было бы легче, если бы перед министерством промышленности и торговли не стояла задача увеличивать производство товаров и создавать рабочие места.

"Для того чтобы это не явилось шоком для промышленности, естественно, в этом отношении нужно задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов, в частности упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки", – цитирует Буцаева ТАСС.

Он также добавил, что система не сможет работать без должного контроля. Поэтому необходима информационная система прослеживания товара, продукта и материала от момента его изготовления до переработки или захоронения.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщил, что было принято решение о введении экологически чистых предметов сервировки стола в предприятиях быстрого обслуживания.