Ученые предупредили об угрозе климату из-за биткоина

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Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Ученые из Университета Нью-Мексико в США рассказали об угрозе климату из-за биткоина. В исследовании говорится о многократном росте энергии для майнинга криптовалюты.
По данным специалистов, этот объем уже начал превышать годовое энергопотребление таких стран, как Ирландия. Речь идет о нескольких десятках тераватт в год.
Это, в свою очередь, представляет угрозу на пути к "нулевому уровню выбросов". Ученые призвали государства к регулированию добычи, чтобы уменьшить "углеродный след".
Как пишет The Guardian, чем больше добывается биткоин, тем больше тратится энергии. Раньше криптовалюту можно было майнить на недорогом компьютере.
Однако теперь нужна более мощная и дорогая техника, так как алгоритмы, которые решают устройства, стали сложнее.
Отмечается, что создатели второй по популярности криптовалюты Etherium уже пообещали изменить алгоритм, чтобы сделать ее более экологичной.
Ранее стало известно, что в Россию на 14 фурах из Китая привезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга общей мощностью 70 мегаватт.
Стоимость Биткоина резко обрушилась на 16%
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