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Москва 24

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Наука

16:19

Россиян предупредили о грядущем изменении климата

наука экология

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что Россия столкнется с последствиями глобального потепления. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

По словам эксперта, вторая половина XXI века для РФ ознаменуется повышенной жарой и участившимися дождливыми периодами.

"Осадки начнут выпадать резко и неравномерно, например, вместо пяти дождей – два сильных ливня, что создаст нагрузку на инфраструктуру и сельское хозяйство", – объяснил Кокорин.

Изменение климата, считает эксперт, наиболее болезненно ударит по странам, которые находятся вблизи от мировых океанов. Для северо-западных регионов будут характерны штормовые ветра с сильными осадками, а для южных территорий – засуха и волны жары.

В марте заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко анонсировала создание региональных планов адаптации к изменению климата в РФ. Специалист также напомнила, что в России процесс глобального потепления происходит в два раза быстрее других стран.

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