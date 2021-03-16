Регионы РФ обяжут подготовить планы адаптации к изменению климата

Фото: URA.RU/ТАСС/Вадим Ахметов
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что российские регионы должны подготовить планы адаптации к меняющимся климатическим условиям. Об этом сообщает ТАСС.
"Субъекты Российской Федерации, все без исключения, все 85 регионов должны подготовить планы по адаптации к изменению климата. И такую работу мы тоже наметили для правительства Российской Федерации в приоритетной климатической повестке", – заявила представитель кабмина.
В рамках форума "Чистая страна" Абрамченко напомнила, что в России климат теплеет в два раза быстрее других стран – такие данные приводят эксперты Росгидромета. Зампред правительства в качестве наиболее уязвимых отраслей назвала сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт.
Замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН Владимир Семенов ранее предположил, что изменение климата оставит Россию без зимы. При неблагоприятном развитии событий это может произойти к 2100 году.
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