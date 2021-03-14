Вильфанд призвал не бояться потепления климата

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Изменение климата неизбежно, при этом не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии к концу тысячелетия будет длиться до двух месяцев, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете".

По его словам, если предположить, что больше не будет парниковых газов и предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет.

"То есть потепление неизбежно", – заявил Вильфанд.

Он добавил, что природные факторы оказывают меньше влияния на изменение климата, чем деятельность человека.

Ранее китайские ученые спрогнозировали к 2100 году в России и других странах Северного полушария климатические изменения катастрофического характера.

Ученые пришли к выводу, что через 80 лет лето будет длиться почти полгода. Новое исследование показало, что с каждым годом количество летних дней увеличивается, при этом зима, весна и осень, напротив, становятся короче.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал, что глобальное потепление может оказать влияние на здоровье населения и смертности в тропических странах.

Он напомнил о страшной жаре летом 2010 года, когда в течение 40 дней стояла засуха, был дым лесных пожаров и горящих болот. Аномальная жара в июле и августе 2010 года привела к увеличению смертности на 55 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил Кислов.

