Вильфанд рассказал о последствиях изменения климата на Земле

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о волнах холода и тепла на Земле из-за изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости.
"Волны тепла будут чаще повторяться, прежде всего летом. Продолжительность этих волн тепла будет увеличиваться... Продолжительность волн холода будет меньше, но сила их будет выше", – сказал Вильфанд.
Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин заявил, что общее повышение зимних температур обусловлено значительным влиянием человека на климатическую систему. Периодическое усиление и ослабление парникового эффекта вызвало сильное колебание температур от зимы к зиме, подчеркнул специалист.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказывал, что прошедшая зима стала аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России. По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло – воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.
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