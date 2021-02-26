Климатолог объяснил, почему зима в России была холодной

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Зима в этом году показалась россиянам аномально холодной, однако на самом деле она вполне соответствует температурным показателям обычной зимы 40-летней давности, заявил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

Он пояснил, что климатологи оценивают зимы не по собственным впечатлениям, а изучая и сравнивая зафиксированные температурные показатели с усредненными историческими данными за конкретный временной промежуток, взятый в качестве эталона. Чаще всего цифры не совпадают с человеческими ощущениями.

"Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было", – рассказал Кокорин.

Эксперт пояснил, что общее повышение зимних температур обусловлено значительным влиянием человека на климатическую систему. Периодическое усиление и ослабление парникового эффекта вызывает сильное колебание температур от зимы к зиме.

"На естественные вариации и колебания погоды накладывается толчок, который человек дал климатической системе. Мы совсем немного, всего на 5%, усилили парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива. Мы сжигали уголь, нефть и газ и таким образом создавали углекислый газ и повышали среднюю температуру зим. Также создался дисбаланс, то есть стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы", – отметил Кокорин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что нынешняя зима является аномальной из-за частых перепадов температур на территории всей России. По его словам, в январе и феврале на юге страны в отдельные дни было зафиксировано рекордное тепло – воздух прогревался до 20 градусов. Однако тепло, по словам специалиста, резко сменялось снегопадами, когда выпадало по 20 сантиметров снега.