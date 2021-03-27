Жителей РФ предупредили о тенденции, грозящей катастрофой

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Глобальное потепление на пять градусов может оказаться катастрофическим для мира. Об этом "Радио 1" сказал руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.
По его словам, из недавнего доклада Росгидромета следовало, что потепление климата в Российской Федерации идет с опережением, если сравнивать аналогичный процесс в Северном полушарии.
"Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", – предупреждает Шувалов. Как отметил эксперт, негативные последствия потепления, как, например, увеличение количества осадков, соотечественники ощутят уже в текущем году.
"Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон", – обратил внимание синоптик.
Помимо того, Шувалов привел проблемы районов вечной мерзлоты, на территории которых порядка 20 лет увеличивается толщина слоя, оттаивающего каждое лето. Таким образом есть риск угрозы для инфраструктуры данных районов.
Специалист заключил, что при потеплении на пять градусов субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод.
Ранее синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег. Таяние будет усиливаться по мере роста температуры в городе.
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