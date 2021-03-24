Синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снег в столице может полностью растаять в начале апреля. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Известно, что температура воздуха в среду, 25 марта, станет положительной. Днем столбики термометров поднимутся до 6–8 градусов тепла, отметили специалисты.

Они уточнили, что таяние снега будет усиливаться по мере роста температуры в городе.

Кроме того, дожди в конце марта ускорят сход снежного покрова. При температуре 3–4 градуса снег может исчезнуть к 6 апреля.

Ранее сообщалось, что метеорологическая весна придет в столицу 25 марта. С этого дня в городе установится солнечная погода. Кроме того, небо будет чистым и без осадков.