Москвичам рассказали, когда в столицу придет метеорологическая весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая весна придет в столицу 25 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире НСН.

Он отметил, что с этого дня в городе установится солнечная погода. Кроме того, небо будет чистым и без осадков.

Также синоптик уточнил, что ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

Ранее сообщалось, что в Москве температура воздуха будет превышать +15 градусов во второй половине апреля. Специалист подчеркнул, что в предстоящем апреле на европейской территории России температура воздуха будет около или выше нормы. Москвичи, по его словам, смогут почувствовать настоящее тепло и ходить без плащей.