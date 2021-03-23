Москвичи смогут снять плащи во второй половине апреля – Вильфанд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве температура воздуха будет превышать +15 градусов во второй половине апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Когда женщины выходят в красивой одежде, уже без верхней одежды, наступает настоящая весна. Теплая погода по климату, когда температура превышает 15 градусов тепла, наступает в Москве во второй половине апреля", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Специалист подчеркнул, что в предстоящем апреле на европейской территории России температура воздуха будет около или выше нормы. Москвичи, по его словам, смогут почувствовать настоящее тепло и ходить без плащей.

Вильфанд добавил, что вскрытие рек в городе прогнозируется в начале апреля.

"Вскрытие Москвы-реки севернее Москвы прогнозируется 3–5 апреля, а ниже города, где река впадает в Коломне в Оку – 1–3 апреля", – сказал он.

Ранее Вильфанд рассказывал, что весна и лето в 2021 году будут теплыми. По его словам, в апреле в Центральном, Сибирском, Уральском и ДФО температура воздуха будет выше нормы. На остальной территории страны прогнозируются температуры около нормы. На севере европейской части РФ, в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае ожидается избыток осадков.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, заявил, что погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта, а в последние выходные месяца воздух прогреется до +10 градусов.

