Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Фото: depositphotos/belchonock

После выходных в честь Дня защитника Отечества россиян ожидает сокращенная трехдневная рабочая неделя.

Она продлится со среды, 24 февраля до пятницы, 26 февраля. Ей предшествовала единственная в году шестидневка.

Трехдневные выходные – с 21 по 23 февраля – были связаны с переносом рабочего понедельника, 22 февраля на субботу, 20 февраля.

В следующий раз сократит рабочую неделю до четырех дней Международный женский день 8 марта, сообщил Роструд.

Еще две недели будут четырехдневными в мае. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Затем короткая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.