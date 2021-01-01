Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

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С 1 января россиянам разрешили по закону уходить на удаленную работу. Теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удаленную работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника необходимыми условиями.

Закон предусматривает три вида удаленной работы. Первый – дистанционная работа, когда сотрудник выполняет свои обязанности вне территории работодателя. Второй – временно удаленная работа, предусматривающая дистанционный формат на определенной период.

Наконец, комбинированный тип – он подразумевает сочетание удаленного и очного труда. Переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения между работодателем и сотрудником.

Без согласия работника компания может осуществить перевод на дом в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, в законе указано, что общение сотрудника с руководителем входит в рабочее время, а нарушение личного времени сотрудника оплачивается как сверхурочная работа.

При этом заработная плата, если обязанности сотрудника при выходе на удаленную работу остались прежними, не уменьшается. Уволить сотрудника работодатель вправе, если тот в течение двух рабочих дней не выходит на связь.

Ранее эксперты рассказали, что в 2021 году тренд на дистанционную работу сохранится, а наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, фармацевты, специалисты IT-области и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты).