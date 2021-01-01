Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 1 января россиянам разрешили по закону уходить на удаленную работу. Теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удаленную работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника необходимыми условиями.
Закон предусматривает три вида удаленной работы. Первый – дистанционная работа, когда сотрудник выполняет свои обязанности вне территории работодателя. Второй – временно удаленная работа, предусматривающая дистанционный формат на определенной период.
Наконец, комбинированный тип – он подразумевает сочетание удаленного и очного труда. Переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения между работодателем и сотрудником.
Без согласия работника компания может осуществить перевод на дом в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, в законе указано, что общение сотрудника с руководителем входит в рабочее время, а нарушение личного времени сотрудника оплачивается как сверхурочная работа.
При этом заработная плата, если обязанности сотрудника при выходе на удаленную работу остались прежними, не уменьшается. Уволить сотрудника работодатель вправе, если тот в течение двух рабочих дней не выходит на связь.
Ранее эксперты рассказали, что в 2021 году тренд на дистанционную работу сохранится, а наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, фармацевты, специалисты IT-области и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты).
Удаленную работу официально узаконят с 1 января 2021 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: