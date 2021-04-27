ВОЗ призвала россиян к осторожности в период майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала жителей России соблюдать меры предосторожности против COVID-19 в период майских праздников, а также избегать больших скоплений людей в замкнутых помещениях. Об этом заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.
"По возможности следует проводить мероприятия на улице или ограничить продолжительность мероприятия и число присутствующих на нем лиц, надлежащим образом обеспечив соблюдение ими физической дистанции, правил гигиены рук, масочного режима, а также вентиляцию и проветривание помещений", – передает ее слова ТАСС.
Также Вуйнович отметила, что многие люди могут испытывать неудобство при ношении масок и соблюдении дистанции среди родственников и друзей. Однако, по ее словам, данные меры имеют огромное значение для обеспечения безопасности.
"Если вы отправляетесь в поездку, избегайте переполненного транспорта", – сказала Вуйнович.
23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.
Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей. Там подчеркнули, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным.
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