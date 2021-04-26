Минтруд выпустил рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минтруд дал рекомендации по оплате труда с 4 по 7 мая. Там уточнили, что в эти дни оплата производится в обычном размере, если работодатель не решил иначе.
"Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно", – говорится на сайте министерства.
Кроме того, работа с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая оплачивается согласно правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ, уточнили специалисты.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявленные между майскими праздниками выходные дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила, что организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
Предприятия с ненормированным графиком будут работать в длинные майские праздники
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