Организации самостоятельно определят порядок работы в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно в соответствии с указом определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно", – приводит слова Голиковой ТАСС.
Она подчеркнула, что должен быть оформлен приказ или решение соответствующего органа для того, чтобы порядок работы был четко определен.
По ее словам, отказ сотрудника от работы в эти дни не является основанием для невыплаты зарплаты. Она подчеркнула, что зарплата должна быть выплачена заблаговременно, если день ее выплаты является нерабочим или праздничным.
Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявленные между майскими праздниками выходные дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком.
Длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
С инициативой сделать длинные майские выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это бы понесло значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.
Майские праздники будут непрерывными и самыми продолжительными
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