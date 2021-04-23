Российские школы изменят учебный график в связи с объявлением длинных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские школы изменят календарный учебный график в связи с объявлением выходными дней между майскими праздниками, заявили в пресс-службе Минпросвещения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На основании указа президента <...> с 4 по 7 мая объявляются праздничными (выходными) днями. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020–2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", – сказали в ведомстве.

Ранее Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими, поддержав соответствующее предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Идею такого решения Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.