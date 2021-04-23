Российские школы изменят учебный график в связи с объявлением длинных выходных

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские школы изменят календарный учебный график в связи с объявлением выходными дней между майскими праздниками, заявили в пресс-службе Минпросвещения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На основании указа президента <...> с 4 по 7 мая объявляются праздничными (выходными) днями. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020–2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", – сказали в ведомстве.
Ранее Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими, поддержав соответствующее предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Идею такого решения Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: