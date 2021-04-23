Онищенко прокомментировал продление майских праздников

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Продолжительные майские праздники положительно отразятся на ситуации с коронавирусом, поспособствовав снижению заболеваемости, выразил мнение бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Для больших городов это, конечно, будет хорошо. Потому что уклад (жителей) городов: когда у них появляются суббота и воскресенье, они моментально уезжают за город. Появится возможность людям побыть на своих участках дачных, погода сейчас наладится, как раз пребывание там будет очень полезным", – приводит ТАСС слова парламентария.

Он выразил мнение, что такое решение снизит нагрузку и на общественный транспорт, поскольку уменьшится "интенсивность общения". При этом Онищенко подчеркнул, что в регионах жизнь мало изменится.

Кроме того, парламентарий отметил, что проведение парада Победы на Красной площади 9 Мая не должно сказаться на заболеваемости, потому что все участники мероприятия будут обследованы.

"Так что Красная площадь будет самым безопасным местом во время парада", – заключил Онищенко.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать с 1 по 10 мая нерабочими днями.

Свое предложение Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.

