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Москва 24

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Общество

14:02

В Госдуме предложили отменить выходные в праздничные дни

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Отмена праздничных выходных поможет России стать передовой страной. Такой позиции придерживается депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями", – приводит слова депутата РИА Новости.

Он отметил, что раньше 23 февраля, 8 марта и 9 мая были рабочими днями. Так же неправильно превращать все праздники в выходные, считает Онищенко.

"Если мы не будем работать, не будет экономики", – подчеркнул Онищенко.

В этом году дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Автором инициативы выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Владимир Путин поддержал это предложение, отметив, что подпишет соответствующий указ в пятницу.

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