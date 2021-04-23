Российские курорты фиксируют значительный рост спроса на отдых

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На юге России фиксируется рост спроса на отдых среди россиян, сообщает газета "Известия".

В частности, Краснодарский край за период с января по март принял на 15% больше туристов, чем за аналогичный период 2020 года.

В прошлом году за лето курорты Краснодарского края приняли более 6,2 миллиона туристов. В сезоне 2021 года ожидается увеличение туристов. С учетом мнения туроператоров и отельеров прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь курорты примут более 10 миллионов гостей.

Отмечается, что регион готов принимать туристов со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. В Крыму также пообещали постараться обеспечить потребности всех желающих.

С начала года количество туристов, отдохнувших на полуострове, на 20% превышает показатели 2019 года, признанного рекордным за весь постсоветский период. В 2020 году в Крыму побывали 6,3 миллиона туристов, а в 2019 году – 7,4 миллиона туристов.

Поток туристов ждут также в Ростовской области. Там подчеркнули, что с учетом нестабильной обстановки с коронавирусом прогнозировать показатели на 2021 пока невозможно, при этом спрос на отдых в регионе по сравнению с допандемийным периодом увеличился на 15%.

В министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края рассказали, что за месяц число бронирований выросло на 50%.

В АТОР сообщили, что россияне переориентируются на российские курорты, и это приведет к повышенному спросу на гостиницы уровня от 3 до 5 звезд, которых на всех не хватит.

Ранее специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснили, какие путешествия на майские праздники пользуются у россиян наибольшим спросом.

По данным аналитиков, самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва – Симферополь. Средний чек за билеты на данном направлении вырос на 4% с 2019 года. Теперь перелет в одну сторону обойдется в 6 618 рублей вместо 6 378 рублей.

В тройку наиболее востребованных российских направлений также вошли маршруты Москва – Сочи и Москва – Краснодар. В обоих случаях средний чек снизился – на 2 и 10% соответственно. Средний чек за перелет по России в одну стороны за период с 1 по 10 мая 2021 года составляет 7 399 рублей. По данным сервиса, изменений за последние два года практически нет. В аналогичном периоде 2019 года, как следует из отчета, цена за один перелет составляла 7 321 рубль.