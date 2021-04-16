Володин назвал недопустимым рост цен на отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении парламентариев направить обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития о необходимости обсуждения роста цен на отдых в России. Об этом сообщают "Дни.ру".
"Необходимо сделать все, чтобы граждане могли отдохнуть на российских курортах по доступным ценам", – отметил Володин.
Ситуацию, которая сложилась сейчас во многих курортных регионах России, спикер назвал недопустимой.
Он напомнил, что похожая ситуация складывалась во время первой волны пандемии, когда производители лекарств и медицинских изделий решили резко поднять цены на необходимые товары. Тогда парламентариям пришлось принять ряд законов для защиты прав граждан.
15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.
После этого стало известно, что стоимость путевок на некоторые курорты России резко увеличилась. Так, в среднем отдых в Сочи подорожал на 50%, некоторые гостиницы подняли цены на 20%, а другие – на 100%.
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