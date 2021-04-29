Пескову неизвестно об инициативе продлить нерабочие дни после 10 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что он ничего не знает об инициативе продления нерабочих дней после 10 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне неизвестно об этом" – так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал идею о продлении выходных дней в связи с ростом количества заболевших COVID-19.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в период майских праздников в стране не будут вводить новые ограничения по коронавирусу.