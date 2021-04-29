В Москве проверят соблюдение COVID-требований во время майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Москвы в майские праздники будут проверять соблюдение требований по COVID-19 в торговых центрах, ресторанах и кинотеатрах. Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
Он отметил, что дополнительные ограничения для предприятий торговли и общепита вводиться не будут, а время работы предприниматели смогут определить самостоятельно. Однако жесткие требования, касающиеся ношения масок и перчаток, соблюдения дистанции и рассадки на летних верандах, сохранятся.
"Поэтому мы будем проверять рестораны, торговые центры, кинотеатры с тем, чтобы эти требования четко выполнялись", – сказал Немерюк.
23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.
Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: