В Москве проверят соблюдение COVID-требований во время майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы в майские праздники будут проверять соблюдение требований по COVID-19 в торговых центрах, ресторанах и кинотеатрах. Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Он отметил, что дополнительные ограничения для предприятий торговли и общепита вводиться не будут, а время работы предприниматели смогут определить самостоятельно. Однако жесткие требования, касающиеся ношения масок и перчаток, соблюдения дистанции и рассадки на летних верандах, сохранятся.

"Поэтому мы будем проверять рестораны, торговые центры, кинотеатры с тем, чтобы эти требования четко выполнялись", – сказал Немерюк.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.