Голикова попросила работодателей исполнить решение президента о нерабочих днях в мае

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Важно исполнить решение Владимира Путина о нерабочих днях с 4 по 7 мая, чтобы не допустить распространения COVID-19. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Президент страны объявил 4–7 мая включительно нерабочими днями, сделано это исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в РФ, чтобы разорвать традиционные цепочки, которые складываются, особенно складываются в крупных мегаполисах, чтобы дать возможность людям уехать из больших городов и снизить напряжение на системы общественного пользования, на транспортные системы и так далее", – заявила она на заседании Совета законодателей РФ.
Она обратилась к работодателям, объяснив, что данная мера позволит сохранить здоровье людей. Вице-премьер добавила, что все еще сохраняется риск, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции начнет увеличиваться, однако важно этого не допустить.
Ранее Голикова объявила, что в период майских праздников в стране не будут вводить новые ограничения по коронавирусу. Она отметила, что достаточно озвученных ранее рекомендаций.
23 апреля глава государства объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.
Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: