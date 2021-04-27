Голикова попросила работодателей исполнить решение президента о нерабочих днях в мае

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Важно исполнить решение Владимира Путина о нерабочих днях с 4 по 7 мая, чтобы не допустить распространения COVID-19. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Президент страны объявил 4–7 мая включительно нерабочими днями, сделано это исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в РФ, чтобы разорвать традиционные цепочки, которые складываются, особенно складываются в крупных мегаполисах, чтобы дать возможность людям уехать из больших городов и снизить напряжение на системы общественного пользования, на транспортные системы и так далее", – заявила она на заседании Совета законодателей РФ.

Она обратилась к работодателям, объяснив, что данная мера позволит сохранить здоровье людей. Вице-премьер добавила, что все еще сохраняется риск, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции начнет увеличиваться, однако важно этого не допустить.

Ранее Голикова объявила, что в период майских праздников в стране не будут вводить новые ограничения по коронавирусу. Она отметила, что достаточно озвученных ранее рекомендаций.

23 апреля глава государства объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.