В Кургане ввели запрет на розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Власти Кургана ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
"1 и 9 мая 2021 года с 08:00 до 23:00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции", – говорится в сообщении.
В соответствии с постановлениями городской администрации продажа алкоголя не допускается в организациях розничной торговли. Вынос спиртного из предприятий общепита также будет запрещен.
Отмечается, что полиция будет контролировать соблюдение запрета в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий. Также следить за исполнением постановления будет курганский департамент экономического развития, предпринимательства и торговли.
Ранее продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках запретили власти Кызыла. Для предприятий общественного питания данная мера является рекомендательной.
В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что запрещать продажу алкоголя в России в майские праздники не планируют.
23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.
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