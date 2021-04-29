В Кургане ввели запрет на розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая

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Власти Кургана ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"1 и 9 мая 2021 года с 08:00 до 23:00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции", – говорится в сообщении.

В соответствии с постановлениями городской администрации продажа алкоголя не допускается в организациях розничной торговли. Вынос спиртного из предприятий общепита также будет запрещен.

Отмечается, что полиция будет контролировать соблюдение запрета в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий. Также следить за исполнением постановления будет курганский департамент экономического развития, предпринимательства и торговли.

Ранее продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках запретили власти Кызыла. Для предприятий общественного питания данная мера является рекомендательной.

В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что запрещать продажу алкоголя в России в майские праздники не планируют.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.